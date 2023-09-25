خطوات للاستعلام ونصائح لترشيد استهلاك فاتورة "كهرباء"
قدمت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب قيمة ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهرية ، طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم المشترك فقط.
تستعرض الوفد فى السطور التالية طريقة الإستعلام ، نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب قيمة ارتفاع فاتورة :
وأعلنت الشركة، بعض الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشتركين في جميع أنحاء شركات توزيع الكهرباء من مستخدمي العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023، عبر للصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم المشترك:-
1- الدخول للرابط المحدد من هنا الذي حددته شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، للاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023.
2- يقوم العميل الواقع في نطاق عمل الشركة باختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم المشترك.
- اختيار اسم المحافظة التي يسكن بها.
- اختيار اسم هندسة الكهرباء التي يتبعها.
- اختيار المنطقة التابع لها، من ضمن نطاق الشركة.
- الاستعلام من خلال كتابة رقم المشترك الموجود أعلى الفاتورة.
- إدخال رقم الحساب الخاص بالمشترك.
- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفواتير.
- استكمال إجراءات الدفع
نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب قيمة ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهرية :
- التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية المنزلية.
- التأكد من ازالة الثلج المتراكم من الثلاجة باستمرار لان تراكم الثلج يجعلها تعمل بطاقة اكبر وتستهلك كهرباء اكثر.
- عدم وضع الطعام الساخن فى الثلاجة يجعلها لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.
- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تستهلك كهرباء أقل.
- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً .
- اضبط التكييف على درجة حرارة 25 .
- لا تعتمد على المجفف الكهربائي واعتمد على أشعة الشمس.
- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.
- استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.
- املئ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لان زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.
- فصل الاجهزه الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي من خلال نزع الفيشة.