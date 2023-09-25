المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "م.ت.ا" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين زالشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 54 لفافة من الهيروين و5 أكياس من الشابو وجوهر الميثامفيتامين، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق أخر أمرت نيابة المرج، بإحالة شخصين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في منطقة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بشكوى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع أحد الأشخاص "مصاب بجرح نافذ" مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبسؤاله قرر بقيام شخصين باستقلال مركبة "توك توك" قيادته وطلبا منه توصيلهما وأثناء سيرهم بمحل البلاغ قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على مركبة "التوك توك"، وهاتفه المحمول كرهاً عنه، وحال قيامه بمقاومتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح بحوزتهما، ما نتج عنه إصابته ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات تم تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.