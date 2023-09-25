"الرعاية الصحية بالأقصر":  إنقاذ 42 منتفع بإجراء قسطرة CTO العالمية



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، عن نجاح إجراء 42 قسطرة قلبية CTO العالمية، وبنسبة نجاح 100% تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لأول مره بالأقصر.

وأوضح بيان للهيئة بأنه تم إجراء التدخل الحديث لقسطرة CTO داخل قسم القسطرة القلبية المتميز بمستشفي طيبة التخصصي، إحدي مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر، وعلي يد أمهر الفرق الطبية والأطباء المتخصصين علي مستوي الجمهورية.

وأشار البيان إلى أن قسطرة CTO هي إحدي التقنيات الحديثة في مجال قسطرة القلب المرشدة ومتناهية الصغر Micro Catheter خاصة لعلاج الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية كما تعد أحدي التقنيات المتطورة لعلاج أمراض القلب ضمن أعمال التطوير المستمر في مجال خدمات الرعاية العلاجية للهيئة العامة للرعاية الصحية ووفق احدث الطرق العالمية

وأردفت الهيئة في بيانها؛ فقد نجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية في إجراء تدخل CTO بجودة عالمية بكافة محافظات التأمين الشامل والتي نافست أكبر الدول العالمية والمتقدمة في ذلك المجال

ويشار إلى أن الهيئة العامة استعرضت خلال المؤتمر الاخير للجمعية الأمريكية للقساطر القلبية والذي انعقد في فبراير الماضي أحد أبرز الحالات المعقدة جدا والتي اختارتها الجمعية كواحدة من افضل 8 حالات علي مستوي العالم في دقة ومهارة التدخل الدقيق واشادوا خلالها بمهارة الأطباء المصريين في استخدام أحدث التقنيات الحديثة بمهارة وجدارة عالمية، علما ايضا بأن تقنية القسطرة القلبية CTO تتخطي تكلفتها الحالية 300 الف جنيه، وبنسبة تكلفة للمنتفع فقط 400 جنيه والتي يقرر استخدامها في حال فشل الطرق العلاجية والطبية المعتادة.

شارك في الإجراء التدخلي لقسطرة CTO العديد من الفرق الطبية المتميزة علي مدار أكثر من عام من داخل قسم القسطرة القلبية المتميز بمستشفي طيبة التخصصي أحدي مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر، منهم: الأستاذ الدكتور هاني عوض الله استشاري القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور طارق الرشيدي استشاري امراض القلب و CTO بجامعة عين شمس، والدكتور حسين كراع استشارى ورئيس قسم القلب بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر.

كما شاركهم من الفريق الطبي المتميز بعدد من التدخلات العاجلة في الساعات الماضية، كل من : الدكتور حب مراد استشاري امراض القلب جامعة عين شمس ومستشفي الاطفال التخصصي بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر، والدكتور محمد عبد الغفار اخصائى القلب بمستشفي طيبة التخصصي، والدكتورة رشا محمد عبد الرازق اخصائى القلب بمستشفي طيبة التخصصي.

ومن الفريق التمريضي: محمد خيرى، على خليفه، ياسمين احمد ،محمد السيد، وفنى الأشعة محمود مراد.