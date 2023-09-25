جامعة القناة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس انتهاء الجامعة من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الأكاديمي الجديد، والمُحدد له أول أكتوبر القادم ، حيث تستقبل الجامعة نحو 41 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها في العام الجامعي الجديد.

وتابع رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية ، والتي شملت انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي

وفي سياق متصل - باشر مجلس التعليم والطلاب أعماله برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

واستهل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المجلس بتقديم التهنئة لوكلاء الكليات بمناسبة العام الدراسي الجديد متمنياً للجامعة وقياداتها عام دراسي موفق حافل بالإنجازات .

كما هنأ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الوكلاء بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف ، داعياً الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير والبركات

هذا وحرص الدكتور محمد عبد النعيم على تقديم التهنئة لوكلاء شئون التعليم والطلاب الجدد الدكتورة نهى العاصي وكيل كلية التربية ،والدكتور شديد جاد وكيل كلية الصيدلة، متمنياً لهما التوفيق والسداد في المهمة الموكلة لهما.

وقدم "عبد النعيم" الشكر والتقدير لكل من الدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة السابق وعميد القطاع الطبي والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الحالي، والدكتورة حنان محمود الوكيل السابق لكلية التربية، والدكتورة رحاب كفل مدير المعهد الفني للتمريض؛ للأداء المتميز والجهد المبذول أثناء توليهم المنصب .

وخلال المجلس - أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم الانتهاء من توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية، من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها منذ اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، مشيراً إلى انتظام إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد والقدامى بكل هدوء ونجاح، والتي تستمر حتي 31 أكتوبر القادم ، إلى جانب استعداد المدن الجامعية على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين ما يقرب من 3 آلاف طالب وطالبة وفقًا لجدول زمني محدد.

ووجه " عبد النعيم " وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

وناقش المجلس - آليات عقد اللقاءات التعريفية للطلاب الجدد، وتفعيل ساعتين للنشاط يوم الإثنين من الساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة، مع التأكيد على أن تكون الساعات التدريسية والمكتبية لأعضاء هيئة التدريس مُعلنة للطلاب بطريقة واضحة

موجهاً بضرورة توزيع مطويات للتعريف بالأنشطة المختلفة، مع إعداد حملات توعية للطلاب بواجباتهم وحقوقهم .

كما شدد " عبد النعيم " على ضرورة التنسيق الداخلي للطلاب الجدد على البرامج الدراسية، مع إعداد القوائم النهائية للطلاب في جميع الفرق والبرامج الدراسية، معلناً عن فتح باب التسجيل لمقررات برامج الساعات المعتمدة مع بداية الدراسة.