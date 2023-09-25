انطلاق منافسات بطولة الصعيد للسباحة لمراكز الشباب في نسختها الثانية بمشاركة  7 محافظات





انطلقت اليوم منافسات بطولة الصعيد الثانية للسباحة لمراكز الشباب والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة على مدار 3 أيام متصلة داخل حمام السباحة الأوليمبى بالاستاد الرياضى بمدينة بنى سويف ويشارك فيه أكثر من 200 متسابقاً من 7 محافظات من محافظات الصعيد

وذلك بحضور ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب وسام فاروق مدير عام أنشطة وفاعليات مراكز الشباب بالوزارة حسين فرج مدير ادارة مراكز الشباب والهيئات د أحمد مختار د عاطف صلاح خالد الحديدى خالد يسرى، شريف مجاهد مندوبى الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة رحاب صلاح مدير إدارة الشباب و القائمين على التنفيذ من الإدارة الكابتن محمد هارون الكابتن كمال موسى رؤساء لجنة الحكام بالاتحاد المصرى للسباحة

حيث أوضح مسؤولو الشباب والرياضة بالمحافظة ، أن البطولة التي تعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري تنفذها الوزارة الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات تحت إشراف د محمد عبد القادر الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بنى سويف " ادارة الشباب"و بمشاركة مراكز شباب محافظات الصعيد بنى سويف المنيا أسيوط سوهاج الاقصر قنا اسوان

حيث تقام البطولة خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري" للمراحل السنية سن 13 ، 14 سنة مواليد 2009/2010 سن 15 ، 16 سنة مواليد 2007/2008 مواليد من 2006 حتى العمومى بواقع (5) أولاد + (5) بنات في كل مرحلة بإجمالي (30) سباحا وسباحة من كل محافظة ويتم تسليم الميداليات بعد كل سباق





ياتى تنظيم البطولة تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف



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