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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

انطلاق منافسات بطولة الصعيد للسباحة لمراكز الشباب في نسختها الثانية بمشاركة  7 محافظات

بطولة الصعيد للسباحة
بطولة الصعيد للسباحة



 انطلقت   اليوم منافسات بطولة الصعيد الثانية للسباحة لمراكز الشباب  والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة على مدار 3  أيام متصلة   داخل حمام السباحة الأوليمبى بالاستاد الرياضى بمدينة بنى سويف   ويشارك فيه أكثر من 200 متسابقاً من 7 محافظات من محافظات الصعيد

 وذلك بحضور  ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب  وسام فاروق مدير عام أنشطة وفاعليات مراكز الشباب بالوزارة  حسين فرج مدير ادارة مراكز الشباب والهيئات  د  أحمد مختار   د عاطف صلاح خالد الحديدى  خالد يسرى،   شريف مجاهد مندوبى الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة  رحاب صلاح مدير إدارة الشباب و القائمين على التنفيذ من الإدارة   الكابتن محمد هارون  الكابتن كمال موسى   رؤساء لجنة الحكام بالاتحاد المصرى للسباحة

 

حيث أوضح مسؤولو الشباب والرياضة بالمحافظة ، أن البطولة  التي تعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري تنفذها الوزارة   الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات تحت إشراف د محمد عبد القادر  الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بنى سويف " ادارة الشباب"و بمشاركة مراكز شباب محافظات الصعيد  بنى سويف  المنيا أسيوط  سوهاج  الاقصر   قنا  اسوان 

 

حيث تقام البطولة خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري" للمراحل السنية   سن 13 ، 14 سنة  مواليد  2009/2010    سن 15 ، 16 سنة  مواليد  2007/2008  مواليد  من  2006  حتى العمومى  بواقع (5) أولاد + (5) بنات في كل مرحلة بإجمالي (30) سباحا وسباحة من كل محافظة   ويتم تسليم الميداليات بعد كل سباق


 

ياتى تنظيم  البطولة تحت  رعاية الدكتور محمد هاني  غنيم محافظ بني سويف
 

 

 

 

 

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الجريدة الورقية