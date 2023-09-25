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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة المولد النبوي وعيد القوات المسلحة

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الموافقة على التصريح (بزيارتين استثنائيتين) لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل؛ بمناسبة الاحتفال (بالمولد النبوى الشريف لعام 1445 هجريًا والاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 /10 /2023) وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

 

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وسيكون ذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 /9 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 30 /11 /2023، ولا تحتسب الزيارتان المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

 

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

 

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