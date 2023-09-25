أجهزة محلس مدينة بنها تتابع استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد

تزامنا مع استعدادات بدء العام الدراسي الجديد والذى ينطلق الاحد المقبل بمحافظة القليوبية.

دفعت اجهزة محافظة القليوبية بحملات مكبرة لمتابعة استعدادات بدء الدراسة بالمدارس ومحيطها تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ومحمد عبدالحميد مرعى رئيس مركز ومدينة بنها .

حيث قام عاطف شعيب رئيس الوحدة المحلية بقرية طحلة ببنها بمتابعة استعدادات المدارس بقرى الوحدة وانتظام العاملين بها والانتهاء من كافة متطلبات بدء الدراسة وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد

وقال عاطف شعيب أنه تم التاكد من انتهاء كافة أعمال الصيانة بالمدارس وإزالة اى تجمعات القمامة بمحيط المدارس وإنارة محيط المدارس وتوفير كافة سبل الدعم لمديرى المدارس .