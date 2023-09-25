الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الكويت تدين قيام جماعة متطرفة في هولندا بتمزيق نسخ من المصحف بلاهاي

الكويت
الكويت

 

أدانت الكويت قيام جماعة متطرفة في هولندا بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي.

 

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وذكرت الخارجية الكويتية في بيان اليوم الاثنين ، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية"كونا" ، إنها تحذر من تكرار مثل هذه الممارسات النكراء والمشينة لتجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى إيقاف مثل هذه الأفعال التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من تأجيج مشاعر المسلمين وتساهم في نشر خطابات الكراهية تحت ذريعة حرية التعبير .

وأكدت الوزارة مجددا أهمية تعاون كافة الدول لمواجهة هذه التصرفات التي تمس المقدسات الدينية ورموزها وتحبط كل ما من شأنه أن يؤدي إلى بلوغ غايات دولنا في نشر قيم التسامح ونبذ التعصب والعنصرية . 

 

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