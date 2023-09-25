"ما تيجي نشوف".. أسرة العمل تدخل معسكر مغلق للانتهاء من التصوير سريعًا

تصور أسرة حكاية “ما تيجي نشوف” مشاهد العمل على قدم وساق حتي ينتهوا منه سريعًا.

تعتبر حكاية “ما تيجي نشوف” من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب الذي انطلق عرضه أمس بعرض أولى حلقات حكاية الفريدو لالهام شاهين وأحمد فهمي.

ودخل أبطال حكاية “ما تيجي نشوف” من بطولة هنا شيحة وإسلام جمال معسكر مغلق للانتهاء من تصوير الحكاية التي تعرض خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل عبر شاشتي قناة ON و ON drama.

حكاية “ما تيجي نشوف” مكونة من 10 حلقات ومن المقرر عرضها على الشاشة من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين.

حكاية ما تيجي نشوف هى ثاني حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ويشارك في بطولتها هنا شيحة وإسلام جمال وملك قورة وأحمد جمال سعيد وعدد آخر من النجوم وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

و مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

انطلاق عرض حكاية “55 مشكلة حب”

وانطلق أمس عرض أولى حكايات المسلسل تحت عنوان الفريدو وتعرض حكاية الفريدو من مسلسل "55 مشكلة حب" على قناة ON، وOn drama، بشكل يومي من الأحد إلى الخميس.

وتذاع حكاية الفريدو على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض حكاية الفريدو عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

وتجسد إلهام شاهين خلال الأحداث شخصية مريضة زهايمر تقع في الحب، كما تمر خلال الأحداث بالعديد من المشاكل، منها خلافها مع صاحب البناية التي تعيش فيها، أما أحمد فهمي فيجسد شخصية تدعى فريد، درس الطب لكنه قرر أن يعمل شيفا.

ويتناول العمل مشاكل الحب بشكل عصري، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، ويتولى السيناريست عمرو ياسين مهمة الإشراف العام على الكتابة، وإشراف عام على الإخراج عصام نصار.

وكتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، يدور حول أهمية الكلام الذي يتحدث به الإنسان للتعبير عن مشاكله وحزنه وهمومه وسعادته، وهو ملخص من مئات رسائل الاعترافات التي تلقاها الدكتور مصطفى محمود من قرائه، والتي ضمت العديد من الرسائل المضحكة والطريفة، ومعظمها كانت تدور حول مشاكل الحب وما يقع فيه الإنسان من تصرفات خاطئة خلال هذه الفترة.