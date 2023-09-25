الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد .. يبدأ السبت المقبل

تلاميذ المدارس
تلاميذ المدارس

أيام قليلة ونستقبل العام الدراسي الجديد 2023- 2024، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة يوم السبت المقبل 30 سبتمبر وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

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محافظ بني سويف يناقش استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

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محافظ الغربية يتفقد 6 مدارس ببسيون للاطمئنان على استعدادات العام الدراسي الجديد


ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم السبت المقبل لطلاب المدارس التي تعمل يوم السبت، وتبدأ الدراسة بالعام الدراسي الجديد لطلاب المدارس الأخرى يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.


الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 
يبدأ العام الجامعى السبت المقبل 30 سبتمبر
تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا.
 ينتهي العام الدراسي الأول للطلاب يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.
تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.
تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين
تنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس 8 فبراير
 يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.
 وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.
 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.
 تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.
 تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

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