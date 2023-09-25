الصيادلة بقنا تكرم 56 طالب وطالبة من أبناء اعضائها المتفوقين

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الحفل السنوى لتكريم الطلاب المتفوقين فى جميع المراحل التعليمية، والذى نظمته نقابة صيادلة قنا بقاعة فندق بسمة بمدينة قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالفتاح النقيب نقيب الصيادلة والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتورة أسماء مصطفي مدير عام ادارة الصيادلة، والدكتور جورج كمال الأمين العام لنقابة الصيادلة، والدكتور عماد رشاد مدير هيئة الدواء والدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحة وأسامة قدوس مدير ادارة العلاقات العامة بالمديرية وعدد من أعضاء نقابة الصيادلة والطلاب المكرمين من أبناء صيادلة قنا.

افتتح الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاه آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، وتم خلال الحفل تكريم 56 طالب وطالبة فى جميع المراحل التعليمية الأبتدائية والاعدادية والثانوية.

وفي كلمته أكد وكيل التعليم بقنا ، أن هذا الحفل أقيم لزرع قيم التفوق وحب الوطن ورد الجميل لأسر الطلاب المتفوقين ومكافأة المتميزين في أبنائنا الطلاب ليتأكدوا أن الوطن يسير في الاتجاه الصحيح، وأن قيم العمل والاجتهاد هي الفيصل في التقدم والازدهار ، وعبر عن مدى سعادته بتواجده وسط أبنائه المتفوقين بالشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية للإحتفال والاحتفاء بهم وتكريمهم تقديرًا لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق التفوق الدراسي والتميز الأخلاقي.

مشيدا بدور الأسرة في رعاية أبنائها والاهتمام بهم وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات، متمنيًا لهم التفوق في المراحل القادمة.

وأشار الدكتور احمد النقيب، نقيب الصيادلة بقنا في كلمته ان نقابة صيادلة قنا لا تدخر جهدًا في رعاية والاهتمام بأبنائها المتفوقين وتسعى جاهدة فى الارتقاء بالمستوى العلمي وتقديم الخدمات المتميزة لأبنائنا الطلاب التى تساعدهم على التميز والإبداع.

مضيفاً ان النقابة بدورها تحرص على مشاركة أبنائها التميز والريادة وتعزيز أواصر الترابط الاجتماعي بين جموع صيادلة قنا ونقابتهم ودعم التميز العلمي والتشجيع على حفظ القرآن الكريم وتبني المواهب بين الصيادلة وأبنائهم.

وأكد حرص نقابة الصيادلة على إقامة حفل سنوي لتكريم أبنائها المتميزين والمتفوقين ليكون ذلك نبراسا مضيئا يسير على هديه الطلاب والطالبات، من أجل استمرار التميز العلمي والتفوق التعليمي في المراحل التعليمية المستقبلية.

وفى ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين، ومنحهم شهادات تقدير وهدايا تذكارية.

كما كرمت نقابة الصيادلة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، كأحد النماذج المشرفة من القيادات التعليمية ونظيرا لجهوده المبذولة لخدمة العملية التعليمية والوصول بابنائنا الطلاب لهذا المستوى المشرف.