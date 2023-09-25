ختام فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية بمركز شباب الأمل بالعاشر من رمضان

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور محمود عبد العظيم وكيل أول الوزارة، فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية ( الرسم على القماش ) والتي اقيمت تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري، بمشاركة 15 فتاة من عضوات أندية الفتاه والمرأه بمركز شباب الأمل التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان تحت شعار (مهنتك حرفتك).

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مبادرة " حرفتك مهنتك" لتعليم الحرف اليدويه والتراثية، تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاه والمرأة وأندية التطوع، بجميع مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية ، والتي تأتي دعما للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في توفير حياه أفضل لهن.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية، لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ، وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة، بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.