باتشيكو يدفع بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة البنك الأهلي

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، إلي ملعب وي السلام، حيث يقام لقاء علي صفيح ساخن يجمع بين فريقي بيراميدز والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة البنك الأهلي

حراسة المرمى: احمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أحمد سامي – كريم حافظ

الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – مصطفى فتحي – إبراهيم عادل – عبد الله السعيد

الهجوم: فيستون ماييلي

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز والبنك الأهلي اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع مباراة بيراميدز والبنك الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس 2، الناقل الحصري للدوري المصري.

يذكر أن بيراميدز يخوض المباراة وهو في المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد نقطة وحيدة بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام الزمالك 2/2.

بينما يأتي البنك الأهلي في المركز السادس عشر بدون نقاط بعد خساراته في المباراة الافتتاحية بالدوري من طلائع الجيش 2/0.

قائمة البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمي.. محمد أبوجبل _ حسن شاهين

الدفاع.. أيمن أشرف _ اسحاقو يعقوبو _ أمير مدحت _ سعيد سيمبوري _ معاذ الحناوي _ محمد بسيوني _ محمود الجزار

خط الوسط .. محمد فتحي _ أحمد النادرى _ سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد مدبولى _ عماد فتحى _ محمد عبد اللطيف جريندو _ إبراهيم حسن _ أحمد ياسر

الهجوم.. كريم بامبو _ محمود قاعود _ أسامة فيصل.