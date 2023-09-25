مي عبدالحميد تطلق مسابقة تصميم الإسكان الأخضر منخفض التكلفة
أطلقت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الاثنين، مسابقة تصميم "الإسكان الأخضر منخفض التكلفة"، بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
حضر تدشين المسابقة، الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وممثلي عدد من الجهات البحثية، ومسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وبمشاركة ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان.
وتهدف مسابقة تصميم الإسكان الأخضر منخفض التكلفة، إلى تقديم نماذج سكنية بتصميمات مبتكرة للعمارات السكنية الخضراء بصورة تسهم في الحفاظ على البيئة.
- الإسكان الأخضر منخفض التكلفة
- الاسكان الاخضر
- المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين
- الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
- القومي لبحوث الإسكان والبناء
- الرئيس التنفيذى لصندوق
- القومى لبحوث الاسكان
- صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
- التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى
- دعم التمويل العقارى
- الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى
- رئيس المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء
- الدكتور محمد مسعود
- طارق النبراوي نقيب المهندسين
- بحوث الإسكان
- المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء
- مؤسسة التمويل الدولى
- مي عبدالحميد