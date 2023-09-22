ضبط 22 ألف علبة حلوى المولد فاسدة قبل بيعها للمواطنين

تمكن رجال مباحث التموين بالغربية من ضبط 22 ألف علبة حلوى المولد النبوي داخل مصنع "بير سلم" في مدينة طنطا، واستخدامه خامات مجهولة المصدر.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط 22000 عبوة حلوى يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل مصنع تحت السلم بمنطقة زراعية وكذا 2 طن خامات لزوم الإنتاج مجهولة المصدر وتحرر محضر بالواقعة.

تم التحفظ على هذه الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وخلال حملة تموينية مكبرة شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام ‏شرطة ‏التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري‎.‎

كما ألقت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، القبض على مدير مسؤول عن مصنع غير مرخص لإنتاج مصنعات اللحوم بدائرة ‏قسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ لحيازته 4,600 طن "مفروم ‏لحوم – بسطرمة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها ‏الطبيعية، طبقاً لما ورد بتقرير اللجان المشاركة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع ‏والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.