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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير مالية السودان يلتقي رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

الدكتور جبريل إبراهيم
الدكتور جبريل إبراهيم

 

بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان الدكتور جبريل إبراهيم، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، الوضع الإنساني في السودان ودور الأمم المتحدة في توفير المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين السودانيين.

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وذكرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، في بيان اليوم، أن لقاء جبريل مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والذي جاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ناقش مدى مساهمة المنظمة الأممية في توفير الخدمات بمجالات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والتي تضررت جراء الحرب.

وأوضح بيان الوزارة أن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أكدت وقوف منظمات الأمم المتحدة مع الشعب السوداني واستعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.

 

 

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