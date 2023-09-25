الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: تدريب فتيات الأقصر على التفصيل والخياطة

برنامج تدريبي
برنامج تدريبي

قالت وزارة العمل فى بيان لها،ان مديرية العمل بمحافظة الاقصر تابعت تنفيذ الدورة التدريبية المجانية لفتيات البر الغربى بوحدة التدريب المتنقلة بساحة الإمام الطيب على مهنة التفصيل والخياطة ،على مدار 150 ساعة تدريبية لمدة شهر ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ،ومبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل ، وتمكين المراة إقتصادياً من خلال تدريبها وتأهيلها على تلك المهن ، وذلك للحصول على فرصة عمل مناسبة او بدء مشروع صغير يحسن من مستوى معيشتها وأسرتها .

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وزارة العمل: ملتقى توظيف لذوي الهمم في بنك CIB

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وزارة العمل: تدريب تحويلي على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات المنوفية

التدريب المهني 

واوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر ، أن تلك الدورة تأتى فى إطار تنفيذ الخطة المستهدفة للتدريب المهنى لتدريب الشباب مجاناً على مهن مطلوبة فى سوق العمل ، بناءً على احتياجات أصحاب الأعمال ومن يمثلهم وطبقاً لرغبات وطموحات الشباب ، والتى تقوم المديرية بتنفيذها من خلال مركز التدريب المهنى الثابت والوحدة المتنقلة ، ومنوهاً إلى استمرار إدارة التدريب المهني بتلقى طلبات الشباب فى التدريب على مجموعة من  المهن ،وأن المقابلات الشخصية لهم بديوان عام مديرية العمل ، يليها البدء فى التدريب لمن اجتاز المقابلة طبقاً للخطة المعدة للتدريب وطبقاً لنظام الساعات المعتمدة لكل برنامج تدريبى .

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