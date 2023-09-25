وزير التجارة والصناعة يصدر قرارًا بإقالة رئيس هيئة التنمية الصناعية

أقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية من منصبه ، ونقله الى ديوان عام الوزارة لمدة عام فى منصب مساعد الوزير لشئون الصناعة على أن تحدد مهامه بقرار وزاري يصدر في هذا الصدد.

كما أصدر الوزير قرارًا بتكليف الدكتورة ناهد يوسف عبده- القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للخدمات والتنمية الصناعية- بتيسير أعمال رئيس الهيئة لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين تعيين رئيس مجلس الإدارة.

وقال الوزير إن القراران يستهدفان ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية في أروقة وهيئات الوزارة، بما يسهم في تحقيق خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وفي مقدمتها ملف التنمية الصناعية.