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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعًا طفيفا اليوم في قيم درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية، موضحة أن درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلى ٣ درجات.

سطوع الشمس

وأشارت إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة مئوية نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يؤدي لزيادة فترات سطوع الشمس، وانحباس الرطوبة في طبقات الجو العليا.

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وتابعت أن طقس اليوم حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يكون الطقس لطيفا ومعتدلا، منوهة على تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتكون كثيفة هذه الأيام وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

وأفادت أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، وهناك استقرار تام في حركة الملاحة البحرية، ولا توجد أي تقلبات جوية.

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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