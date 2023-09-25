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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الصيف رجع تانى .. العظمى 37 درجة طقس المنيا اليوم

المنيا
المنيا

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الإثنين 25 سبتمبر   2023 ، طقس حار نهارا لطيف ليلا على ربوع البلاد ، وسجلت درجات حرارة العظمى 37 والصغرى 21 درجة ، بإرتفاع درجتان عن اليومين الماضيين ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

 

 

 

وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد  ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

 

 

 

 

وإنخفاض في نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بإنخفاض درجات الحرارة ، وجاءت درجات الحرارة اليوم الإثنين ، القاهرة العظمى 35 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31  والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة  والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 و الصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 والصغرى  27 درجة، المنيا العظمى 37 والصغرى 21 درجة .

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