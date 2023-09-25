الصيف رجع تانى .. العظمى 37 درجة طقس المنيا اليوم

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 ، طقس حار نهارا لطيف ليلا على ربوع البلاد ، وسجلت درجات حرارة العظمى 37 والصغرى 21 درجة ، بإرتفاع درجتان عن اليومين الماضيين ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وإنخفاض في نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بإنخفاض درجات الحرارة ، وجاءت درجات الحرارة اليوم الإثنين ، القاهرة العظمى 35 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 و الصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 والصغرى 27 درجة، المنيا العظمى 37 والصغرى 21 درجة .