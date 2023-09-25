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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية إسرائيلية

اقتحام المسجد الاقصى
اقتحام المسجد الاقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، في إطار إحياء ما يسمى "يوم الغفران" اليهودي.

المستوطنين دخلوا المسجد الأقصى 

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المستوطنين دخلوا المسجد الأقصى من باب المغاربة، ورفعوا العلم الإسرائيلي في باحات المسجد، وسط هتافات مناهضة للفلسطينيين.

ويأتي اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في إطار سياسة إسرائيلية متكررة تستهدف تقويض السيادة الفلسطينية على المسجد الأقصى، وهو المكان الأقدس للمسلمين.

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ويعتبر "يوم الغفران" اليهودي هو يوم مقدس يحتفل به اليهود في اليوم العاشر من شهر تشريه في التقويم العبري. ويعتبر هذا اليوم فرصة للتوبة والاستغفار من الذنوب والخطايا التي ارتكبها الفرد أو المجتمع في السنة الماضية.

ويصوم اليهود في هذا اليوم ويقضونه في الصلاة والتأمل والقراءة من التوراة والتلمود. ويمتنعون أيضا عن ممارسة أي نشاط جسدي أو مادي مثل الأكل والشرب والاغتسال وارتداء الأحذية الجلدية وإشعال النار وتشغيل السيارات.

ويعتبر يوم الغفران أهم أعياد اليهودية وأكثرها قداسة، ويحظى باحترام حتى من قبل اليهود غير المتدينين.

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