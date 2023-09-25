تجاعيد الوجه تظهر بعد النوم.. أعرف السبب

يلاحظ الإنسان مع التقدم بالعمر ظهور تجاعيد وطيات على وجهه بعد النوم لا تختفي مع مرور الوقت، وفق روسيا اليوم.



وتشير الكتورة شاباغي مادييفا أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أنه يطلق على هذه التجاعيد "خطوط النوم" أو "تجاعيد النوم".

وتقول: "أحد العوامل الرئيسية هو النوم الجيد الذي يعتمد على سرير مريح وفراش وشراشف وأغطية مريحة. كما تلعب الوسادة التي ينام عليها الشخص، وكذلك وضعية الجسم أثناء النوم، دورا مهما".

ووفقا لها، أسوأ وضعيات النوم هي النوم على الجانب والبطن. لأن هذه الوضعيات تساعد على ظهور التجاعيد المبكرة على الرقبة والوجه ومنطقة أعلى الصدر.

وتقول: "تظهر المظاهر الأولى لتجاعيد النوم عادة بعد سن الثلاثين بسبب انخفاض مستوى الكولاجين وحمض الهيالورونيك ووظيفة الخلايا الليفية. ويصبح الجلد لهذه الأسباب أرق وأكثر حساسية. وغالبا ما يتمكن الطبيب من تحديد الجانب الذي ينام فيه المريض، حيث تتشكل التجاعيد العميقة والأكثر وضوحا.

وتشير الطبيبة، إلى أن هناك عدة طرق لتقليل أو منع ظهور التجاعيد بعد النوم، وضمان بشرة نضرة وملساء وجميلة بعد النوم. ومن أجل ذلك تنصح بالنوم على وسادة متوسطة أو منخفضة الارتفاع، لأن الوسادة العالية تسبب ظهور التجاعيد على الرقبة والخدين.

وتقول: "ينصح بالنوم والوجه للأعلى. ويمكن أن يتعود الشخص النوم على ظهره بمساعدة الوسائد الإضافية، التي تمنعه من التقلب على بطنه أو جانبه أثناء النوم. ويجب استخدام غطاء وسادة مصنوع من قماش مريح وناعم لا يخدش الجلد أثناء النوم لمدة تتراوح بين 7 و8 ساعات".

وتوصي الطبيبة باستخدام وسادة تشريحية خاصة ذات مكان منخفض للخد، تساعد على منع ظهور التجاعيد وتقلل من الانتفاخات بعد النوم. وهذه الوسائد مفيدة بصورة خاصة للأشخاص الذين لا يمكنهم النوم على ظهورهم.