اليوم.. اتحاد الكتاب يناقش "وجوه شهريار"

تنظم شعبة النقد والدراسات الأدبية برئاسة د.هدى عطية، وتحت رعاية د.علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد الكتاب، ندوة لمناقشة كتاب "وجوه شهريار"، للكاتب فتحي عبدالسميع، وذلك في السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد بالزمالك.

يناقش الكتاب كل من: د. أحمد فؤاد، د.أحمد الصغير، د.حسام جايل، ا.عمر شهريار، ويدير الندوة د.هدى عطية.

ومما ورد في الكتاب نذكر:

- آدم وحواء الأدب

شهريار وشهرزاد هما آدم وحواء الأدب، كل عمل أدبي له نصيب منهما، أو يدين بالفضل لكليهما، كل عمل أدبي يولد نتيجة إصغاء، ويتحول في وقت لاحق إلى قول جديد.

شهرزاد ليست هي التي تروي الحكاية كما في ألف ليلة وليلة فقط، لشهرزاد وجه آخر، هي لحظة الإبداع التي تروي للمبدع حكاية جديدة، هي الأنا الخلاقة التي تظهر أثناء الكتابة وتملي على الكاتب حكاية وراء الأخرى، هي النور الذي ينبثق في رحم الظلمة فيكون الإبداع، وواجب المبدع هو الإصغاء إليها وحفظ ما تمليه عليه، واجب المبدع هو القيام بدور شهريار، وهو الحفاظ على حياة شهرزاد، ورعايتها كأميرة.

لا تنبثق شهرزاد في ظلام الرحم الإبداعي من تلقاء نفسها، ولا تنهض معتمدة على كيانها وحده، لأن في الرحم أماكن أكثر ظلاما تحتوي على صندوق شهريار الذي يمتلئ بكل الحكايات التي استمع إليها المبدع طوال حياته وقام بالحفاظ عليها في خزائن سرية داخل أعماقه.

لشهريار هو الآخر وجوه كثيرة، فهو المبدع الذي يستمع إلى الحكايات بامتداد حياته ويقوم بتخزينها في صندوقه الخاص، وهو الذي يصغي للأنا التي تتخلق أثناء لحظة الإبداع، ويقوم برعاية حكايتها حتى تكتمل في صيغة نهائية، ثم يجعلها متاحة لكل شهريار ممكن يود الاستماع إلى الحكاية.