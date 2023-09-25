ياسمين الشريف: برنامجي يركز على تطوير القطاع الطبي بالزمالك

أكدت ياسمين الشريف المرشحة على منصب العضوية تحت السن في انتخابات نادي الزمالك، أنها تربت داخل جدران القلعة البيضاء ومن عائلة زمالكاوية، ودائمًا حريصة على دعم ومؤازرة الفريق الأبيض من المدرجات.

وقالت في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "قررت خوض الانتخابات بناء على رغبات من أعضاء الجمعية العمومية، والذين دائمًا يقومون باستشارتي في العديد من الأمور، ولذلك أرى أنني قادرة على خدمة الأعضاء، وارتبط معهم بعلاقات جيدة وأعرفهم من سنوات، ولذلك قررت التواجد في الانتخابات من أجل تقديم المساعدات في القطاع الطبي، ولا يوجد لعبة واحدة بدون طبيب، والطب موازي للرياضة، لذلك تحمست لخوض الانتخابات".

وأضافت: "برنامجي الانتخابي فكرته الرئيسية تعتمد على المجال الطبي، وكعضوة موجودة داخل النادي طموحي أن يتواجد الجانب الطبي بشكل متكامل، وأن نقيم مركز طبي داخل النادي وليس مستشفى، بمعني التعاقد مع أطباء ومعامل تحاليل ومستشفيات خارجية على أعلى مستوى لخدمة الأعضاء، يجب أن يتم توفير مركز طبي لإجراء الإسعافات السريعة، وبأسعار رمزية للأعضاء، وأن يكون هناك تسهيلات خاصة في الجانب الطبي، وكذلك وجود حملات توعية للأعضاء عن أي أمور صحية".

وواصلت: "اسعى أيضا لتوفير (كورسات تعليمية) داخل نادي الزمالك بأسعار مناسبة، من خلال بروتوكولات مع مؤسسات معتمدة، والهدف هو توفير هذه الدورات التعليمية للكبار والصغار، سواء لغات أو كمبيوتر أو غيرها من الأمور المفيدة لجميع الأعضاء".

وتابعت: "أتمني أن يكون هناك تواصل دائم بين الأعضاء، وأن يكون هناك المزيد من الندوات الثقافية والاجتماعية، والتبرع بالدم للرياضيين أشبه ما يكون بـ"الحجامة" وهو من أجل تنشيط خلايا الدم لأي رياضي، وسأعمل على جلب سيارة عن طريق وزارة الصحة للتبرع بالدم، وهناك ندوات تثقيفية للتوعية بمكافحة الأمراض".

وأكملت: "يجب الاهتمام بفرع نادي الزمالك النهري، ولا يوجد فيه خدمات جيدة، وسنعمل على إبرام تعاقدات مع برندات كبيرة للعمل في المطاعم والكافيهات، وسنقوم بشراء (مركب) للنادي لإقامة مناسبات للأعضاء، بالقرب من النادي النهري، بالإضافة للاستفادة منه في الجانب الرياضي وتعليم رياضة التجديف".

وختمت: "أناشد اعضاء الجمعية العمومية بالمشاركة في الانتخابات القادمة، واختيار الأصلح بعناية من المرشحين لخدمة النادي".