تعرف على كمبوند ماونتن فيو مستقبل سيتي

كشفت شركة ماونتن فيو الرائدة الستار عن أحدث مشروعاتها في قلب مدينة المستقبل بالقاهرة الجديدة، بمميزات حصرية للغاية، حيث دمجت الموقع الاستراتيجي، والتصميمات الحديثة، مع توفير جميع أنواع المرافق الخدمية ووسائل الراحة، إنه مجتمع سكني مخطط لتوفير تجربة معيشية عالية الجودة محاطة بالجمال الطبيعي ووسائل الراحة الحديثة، لذا فمن المقرر أن يقدم كمبوند ماونتن فيو مفهومًا جديدًا للحياة في مدينة المستقبل، وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول كمبوند ماونتن فيو مستقبل سيتي تابع قراءة السطور القادمة.

ماونتن فيو مستقبل سيتي

● يعد هذا المشروع خطوة إستراتيجية من قبل شركة Mountain View لتوسيع محفظة أراضيها وتقديم مجموعة متنوعة من خيارات الإسكان لعملائها، تهدف الشركة إلى خلق مجتمعات متكاملة مبنية على علم السعادة والمفاهيم المبتكرة.

● ماونتن فيو مدينة المستقبل هو مجتمع سكني حديث سيوفر لسكانه مستوى معيشي عالي، مع مجموعة واسعة من وسائل الراحة والمرافق.

● يمتد المشروع على مساحة ضخمة من الأرض، وكعادة الشركة حرصت على توفير مشروعها الجديد على مساحة كبيرة لتستوعب كافة المرافق والوحدات والمساحات الخضراء، مما يجعلها بمثابة مدينة متكاملة قائمة بذاتها.

مساحة مشروع ماونتن فيو مدينة المستقبل

● بلغت مساحة ماونتن فيو مستقبل سيتي 638 فدان.

● شغلت المساحات الخضراء والمسطحات المائية النسبة الأكبر من إجمالي مساحة الكمبوند، حيث يمتلك حوالي 6 حدائق شاسعة، وحمامات سباحة متنوعة الأشكال والأحجام وبحيرات صناعية متنوعة.

● وشغلت مساحة البناء النسبة الأقل، ولكن على الرغم من ذلك توفر الشركة المنفذة عدد كبير من الوحدات المتنوعة في الأشكال والأحجام، لتلبي كافة احتياجات ورغبات عملائها مع قدر كبير من الخصوصية.





تعرف على المزيد من التفاصيل عن مدينة المستقبل من هنا ، والتي اختارتها شركة ماونتن فيو مقرًا لمشروعها الجديد.

وحدات مشروع ماونتن فيو مدينة المستقبل

كمبوند ماونتن فيو بمدينة المستقبل سوف يلبي احتياجات السكان، من خلال مجموعة واسعة من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة وتصميمات فريدة، وتأتي كما يلي:

● تتوفر اي فيلا بمساحات تتراوح من 190 و250 متر مربع.

● كما تتوفر وحدات التاون هاوس في مشروع MV المستقبل بمساحات تبدأ من 210 متر مربع.

● وأخيرًا يضم الكمبوند فلل مستقلة تبدأ من 260 متر مربع وحتى 340 متر مربع.

أسعار ماونتن فيو مستقبل سيتي

أسعار مشروع ماونتن فيو المستقبل سيتي تتنوع حسب نوع الوحدة والموقع والمساحة والإطلالة، ولكن بشكل عام متوسط الأسعار كما يلي:

● أسعار أي فيلا 7 مليون و900 ألف جنيه مصري.

● وأسعار وحدات تاون هاوس من 11 مليون و700 ألف جنيه مصري.

● وأخيرًا متوسط أسعار الفلل المستقلة من 20 مليون و800 ألف جنيه مصري.

وخطط السداد في مشروع ماونتن فيو المستقبل سيتي مرنة للغاية، حيث يمكنك دفع 5% مقدم من قيمة الوحدة، وتقسيط باقي السعر على مدار 8 سنوات، ويتم استلام الوحدة بعد 4 أعوام.