فاروق جعفر حقيقة اعتذارات أعضاء قائمته بانتخابات الزمالك

كشف فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، أنه لم يتأخر في إعلان قائمته بسب الاعتذارات كما يردد البعض، قائلاً : كلام كله مش حقيقي أنا بنسق ومنتظر حتى تنتهي فترة الطعون مطلع أكتوبر عشان لا أتفاجأ أن حد عامل حسابي يبقى معايا وملاقهوش في الآخر".

قائمتي بها شخصيات كثيرة ودسمة

وأضاف فاروق جعفر خلال لقاءه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" القائمة بتاعتي فيها شخصيات كثيرة ودسمة واللي مش هعرف أستعين به في القائمة بتاعتي هضعه في موقع مناسب لخبراته في مواقع أخرى مش شرط مجلس الإدارة فقط ".

وتابع:" قائمة فاروق جعفر لدي قائمة ومعي شخصيات كويسة جداً وتأخرت في إعلانها لأنها مليانة زخم وزحمة وبفكر استعين بهم كلهم في مواقع مختلفة ش شرط في مجلس الإدارة.

وأردف فاروق جعفر :"عندي 16 واحد في القائمة وسوف أعلنها بعد الاستقرار عليها بعد انتهاء الطعون في مطلع أكتوبر في أول أكتوبر ونعاني كمية طعون كبيرة في النادي خايف أقول اسم ومالقهوش موجود معي وبالتالي لازم الصبر وأنا لا استعجل في الإعلان".