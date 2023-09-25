حملة لإزالة حالات تعد على الأراضى الزراعية فى ابو تشت

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت برئاسة سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية المركز ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية أبوشوشة، من تنفيذ عدد ٤ إزالة فورية لتعديات بالبناء علي الارض الزراعية بقرية العوامر وبني برزة وقرية الشرقي سمهود .

وذلك بحضور كلآ من احمد فريج نائب رئيس المركز و احمد إبراهيم رئيس القرية، والمهندس علي خضر مدير الادارة الزراعية التنظيم بالقرية الوحدات الزراعية.

استهدفت الحملة إزالة حالة تعدى بقرية العوامر وبني برزة، عبارة عن سور بالطوب الابيض والاسمنت علي مساحة ٣ قيراط.

كما تم إزالة حالة تعدى أخرى بقرية العوامر وبني برزة سور بالطوب الابيض والاسمنت علي مساحة ١ قيراط ٩ سهم(معاودة مخالفة)

ونجحت الحملة فى إزالة حالة تعدى بقرية الشرقي سمهود عبارة عن حفر قواعد علي مساحة ١ قيراط معاودة مخالفة، وإزالة تعدى اخر بقرية العوامر وبني برزة، عبارة عن سور بالطوب والاسمنت علي مساحة ١٨ سهم.

كما قامت قرية سمهود برئاسة محمد راشد رئيس الوحدة المحلية، بإزالة فورية على الأرض الزراعية الحالة الأولى، على مساحة قيراط وسهم، والحالة الثانية على مساحة 4 قيراط، والثالثة على مساحة 4 قيراط.

شارك فى الحملة رئيس القرية فنى التنظيم ،الزراعة ، فضلاً عن متابعة للأعمال الميدانية وللحفاظ على بيئة صحية سليمة ومظهر حضارى لائق.

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية ابوشوشة، بإجراء اعمال نظافة بمدخل قرية العمرة الغربي المجاور لمقابر العمرة المؤدي للصحراوي الغربي وبجوار مدرسة الزراعة والوحدة الصحية بالعمرة.

كما قامت قرية سمهود برى الأشجار قرية الظهير الصحراوي بلاد المال بحرى والعمارات السكنية.