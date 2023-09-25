انطلاق دوري رياضي بمركز شباب أبو مناع بقنا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، وبالتعاون مع إدارة شباب الوقف مركز شباب مدينة الوقف، فعاليات دوري رياضي النسخة العاشرة لدوري مراكز الشباب، وذلك تنفيذ الدور الثاني لمشروع دوري مراكز الشباب للنسخة العاشرة على ملعب ابو مناع بحري لفريق مركز شباب مدينة الوقف ضد فريق مركز شباب الشيخ علي وهدفها نشر روح المنافسة والحيوية بين الشباب.

وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي و مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومصطفى أبو جبل ومحمد عبد الرحيم الوكيل للشباب ومدير الإدارة عبد الشافي السيد علي مدير إدارة شباب الوقف.

كما نظم مركز شباب خوالد ابوشوشة التابع لإدارة شباب أبوتشت، مسابقة دوري تنس طاولة، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية شباب.

وأكد مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا علي أهمية الرياضة واكتشاف المواهب داخل مراكز الشباب.

وأضاف محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب علي فتح مراكز الشباب وجذب الشباب.

واشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي دور مراكز في تنمية مهارات الشباب وخلق جيل قوي.

وقال احمد عيسى وكيل الإدارة بدور مراكز الشباب وتمكين الشباب لمزاولة الرياضة.

وأضاف رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي دعم الوزارة والمديرية بكافة الادوات الرياضية.

واوضح عبداللاه صبره مدير مركز شباب خوالد ابوشوشة علي توفير كافة الامكانيات وتذليل كافة المعوقات لتلقي جميع الخدمات التي يقدمها المركز للشباب وجميع الاعضاء.

ياتي ذلك حت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا ومصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا وأنور محمد صدقي مدير عام الإدارة.