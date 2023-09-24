وكيل تعليم قنا يكرم قادة الفرق الكشفية بالإدارات التعليمية

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، قادة الفرق الكشفية بالإدارات التعليمية وأخصائي التربية الرياضية المتميزين ممن حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في العام الدراسي المنقضي .

شهد التكريم الذي نظم بقاعة معسكر قنا الدائم، كلآ من حسن عوض موجه عام التربية الرياضية، وحسين بلاش مسئول التربية الكشفية بالمديرية و جاد الله رمضان مدير معسكر قنا الدائم، و وتوجيه رياض الاطفال و مديرو المدارس المساهمة في تلك الإنجازات .

أشاد السيد بدور معلم التربية الرياضية الفاعل والمؤثر في انضباط العملية التعليمية بالمدرسة واسهامه في تهذيب سلوك التلاميذ و غرس قيم الولاء والانتماء وتقويم اتجاهاتهم.

يذكر أن حسن عوض موجه عام التربية الرياضية منح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم شهادة تقدير عرفانا لما قدمه مدير تعليم قنا من مؤازرة ودعم للأنشطة التربوية بوجه عام والتربية الرياضية بصفة خاصة .