أفضل أنواع الخضار والفواكه الموسمية لتحسين جهاز المناعة

وفقًا خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا، تحتاج في المتوسط إلى تناول 400-500 جرام من الخضار و350-400 جرام من الفواكه يوميًا.

وقالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا، إنه في غياب موانع الاستعمال، لا بد من تناول هدايا الطبيعة الموسمية - الفواكه والخضروات والتوت، إن تناول الفواكه الموسمية يشبع الجسم بالفيتامينات والعناصر الدقيقة التي يحتاجها وكذلك الألياف مما يحسن حالة البكتيريا المعوية وجهاز المناعة بأكمله.

أفضل الخضار والفواكه الموسمية

خيار

أنها تحتوي على الكثير من البوتاسيوم، مما يحسن وظائف القلب والكلى بالإضافة إلى ذلك، تشير الأدلة المتوفرة إلى أن الاستهلاك المنتظم للخيار الطازج يساعد في الوقاية من أمراض الغدة الدرقية ونظام الأوعية الدموية وتحتوي هذه الخضار على نسبة عالية من الفيتامينات C، B1، B2، B3، بروفيتامين A، وكذلك الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد.

الطماطم

وفقا لإيلينا سولوماتينا، فإن الطماطم هي الخضروات الوحيدة التي لا تفقد خصائصها المفيدة أثناء المعالجة الحرارية، وتحتوي الطماطم على الكثير من الأحماض العضوية والألياف والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد. استخدامها مفيد للغاية لأمراض القلب والأوعية الدموية والتهاب المعدة مع انخفاض الحموضة وفقدان القوة بشكل عام وضعف الذاكرة وفقر الدم.

الباذنجان

نصحت أخصائية التغذية الأشخاص الذين يريدون التخلص من إدمان النيكوتين بتناول الباذنجان. تحتوي هذه الخضروات على فيتامين PP (حمض النيكوتينيك) - من خلال تناوله، يمكن للجسم أن يتحمل الإقلاع عن التبغ بسهولة أكبر.

الكوسة

لا غنى عنه للأشخاص الذين يفقدون الوزن وتحتوي الكوسة على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ويمتصها الجسم جيدًا، حيث يستقبل الجسم البوتاسيوم والحديد والأحماض العضوية والفيتامينات C وB1 وB2 وB6 والكاروتين من هذه الخضار.

الخوخ

وأضاف اختصاصي التغذية أن الخوخ العصير يوصى به للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلب والأوعية الدموية والكلى ومشاكل الكبد والمرارة.

البطيخ

يتميز تركيبها بوجود العديد من المواد المفيدة - الفيتامينات وحمض الفوليك والكاروتين وعديد السكاريد البكتين وأملاح البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور. وذكرت إيلينا سولوماتينا أن "البطيخ، عن طريق غسل الكلى والمسالك البولية، يعزز التطهير العام للجسم". استخدامه مفيد لأمراض المسالك البولية المختلفة، وكذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد والمرارة والإمساك والتهاب الحلق.