الجيش السوداني يكبد الدعم السريع خسائر كبيرة بأم درمان

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، تنفيذ عملية نوعية في أم درمان وهي ثاني أكبر مدن البلاد، فيما ردت قوات الدعم السريع وقالت إنها أسقطت طائرة حربية.

تفصيلًا، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الأحد، إن قوات العمل الخاص نفذت عملية نوعية بمنطقة أم درمان، وكبّدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية بيان بالفيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك فيه عدد من عناصر قوات العمل الخاصة وهي تتبادل إطلاق النار مع قوات الدعم السريع.

إسقاط طائرة حربية

في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة حربية من طراز(ميغ) تابعة للجيش السوداني.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان عبر منصة إكس :«إن أشاوس قوات الدعم السريع يقاتلون من أجل استرداد حقوق الشعب السوداني ويدافعون عن تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والديمقراطية».

واندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل بسبب خطط لدمج الأخيرة في الجيش في إطار عملية انتقال سياسي بعد 4 سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، في انتفاضة شعبية.

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