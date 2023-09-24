عاجل
فرض حظر التجول بمنطقة دونيتسك الأوكرانية
الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش السوداني يكبد الدعم السريع خسائر كبيرة بأم درمان

السودان
السودان

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، تنفيذ عملية نوعية في أم درمان وهي ثاني أكبر مدن البلاد، فيما ردت قوات الدعم السريع وقالت إنها أسقطت طائرة حربية.

 

txt

السودان.. اشتباكات عنيفة تُنهي حياة 5 مدنيين

txt

السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

تفصيلًا، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الأحد، إن قوات العمل الخاص نفذت عملية نوعية بمنطقة أم درمان، وكبّدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية بيان بالفيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك فيه عدد من عناصر قوات العمل الخاصة وهي تتبادل إطلاق النار مع قوات الدعم السريع.

 

إسقاط طائرة حربية 

في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة حربية من طراز(ميغ) تابعة للجيش السوداني.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان عبر منصة إكس :«إن أشاوس قوات الدعم السريع يقاتلون من أجل استرداد حقوق الشعب السوداني ويدافعون عن تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والديمقراطية».

واندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل  بسبب خطط لدمج الأخيرة في الجيش في إطار عملية انتقال سياسي بعد 4 سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، في انتفاضة شعبية.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

البرهان يُحذر من انتقال الحرب لدول أخرى حول السودان

البرهان: خطر الحرب الدائرة في السودان يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي
الجريدة الورقية