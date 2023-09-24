أعراض مرض السكري الكلاسيكية.. التعب وجفاف الفم أبرزها

تشير المعالجة تاتيانا رومانينكو إلى أن الشعور بجفاف الفم والعطش المستمر كعلامات "كلاسيكية" لمرض السكري.

وذكرت الطبيبة في إحدى المقابلات علامات قد تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم واحتمال الإصابة بمرض السكري.

وقالت المعالجة تاتيانا رومانينكو: "جفاف الفم والعطش والتبول المتكرر قد يشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وتطور مرض السكري".

أعراض مرض السكري الكلاسيكية:

التعب والوهن.

ظهور التكوينات البثرية على الجلد.

"القشعريرة" على الجلد.

الشعور بالتنميل في الأصابع والأطراف.

ألم عضلي.

حكة في الجلد وحكة في الفخذ.

القابلية للإصابة بمرض القلاع والالتهابات الفطرية الأخرى.

أما من يلاحظ أعراضا مشابهة ينصح الأخصائي بمناقشتها مع الطبيب وفحص مستويات السكر في الدم.