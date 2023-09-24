عاجل
فرض حظر التجول بمنطقة دونيتسك الأوكرانية
الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أعراض مرض السكري الكلاسيكية.. التعب وجفاف الفم أبرزها

مرض السكري
مرض السكري

تشير المعالجة تاتيانا رومانينكو إلى  أن الشعور بجفاف الفم والعطش المستمر كعلامات "كلاسيكية" لمرض السكري.

 

txt

شرب المياه بدلًا من المشروبات الغازية يقلل من مرض السكري لدى النساء

txt

لضحايا السمنة.. الأحماض الدهنية توفر الحماية من مرض السكري دراسة تكشف مفاجأة

وذكرت الطبيبة في إحدى المقابلات علامات قد تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم واحتمال الإصابة بمرض السكري.

 

وقالت المعالجة تاتيانا رومانينكو: "جفاف الفم والعطش والتبول المتكرر قد يشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وتطور مرض السكري".

 

أعراض مرض السكري الكلاسيكية:

التعب والوهن.

ظهور التكوينات البثرية على الجلد.

"القشعريرة" على الجلد.

الشعور بالتنميل في الأصابع والأطراف.

ألم عضلي.

حكة في الجلد وحكة في الفخذ.

القابلية للإصابة بمرض القلاع والالتهابات الفطرية الأخرى.

أما من يلاحظ أعراضا مشابهة ينصح الأخصائي بمناقشتها مع الطبيب وفحص مستويات السكر في الدم.

الجريدة الورقية