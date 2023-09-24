4 علامات خطيرة تدل على إصابتك بسرطان المعدة

قال أحد أطباء الأورام أن هناك أربعة "أعلام حمراء" لسرطان المعدة، وكل ذلك يمكن أن يظهر في المراحل المبكرة جدًا من سرطان المعدة، والذي إذا تم تشخيصه مبكرًا، فإنه يحسن احتمالات الشفاء.

قد تشمل أعراض سرطان المعدة ما يلي:

الشبع المبكر / امتلاء المعدة

فقدان الوزن غير المبرر

تعب

حرقة المعدة المستمرة.

ويمكن الخلط بين بعض هذه الأعراض والارتجاع المعدي المريئي. ويقول عالم الأورام إيفجيني أفتومونوف لـ MedicForum: "يمكن تفسير التعب بفقر الدم.

والارتجاع المعدي المريئي هو حالة شائعة تحدث عندما يدخل حمض المعدة إلى المريء. تؤدي هذه الحالة إلى حرقة المعدة وطعم كريه في الفم.

لذا، إذا كانت هذه الأعراض تشير إلى حالة أقل خطورة مثل الارتجاع الحمضي، فكيف يمكنك معرفة الوقت المناسب لتحديد موعد مع طبيبك؟

وإذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع، فيجب عليك تحديد موعد مع طبيبك العام.

أعراض أخرى لسرطان المعدة

قد ذكر طبيب الأورام أعراضًا إضافية لسرطان المعدة يجب أن تكون على دراية بها، مثل:

صعوبة في البلع (عسر البلع)

وجع بطن

يشعر أو يتألم

كرسي مظلم.

وينبغي فحص أي أعراض مستمرة من قبل أخصائي الرعاية الصحية.

النجاة من سرطان المعدة

البقاء على قيد الحياة يعتمد على عوامل كثيرة، ولا أحد يستطيع أن يخبرك بالضبط كم من الوقت ستعيش، ويعتمد تشخيصك على مرحلة السرطان التي تم تشخيصك فيها. وهذا يعني حجمه وما إذا كان قد انتشر، ويمكن أن يؤثر أيضًا نوع السرطان وحجم الخلايا السرطانية على معدل بقائك على قيد الحياة. وتشير الدرجة إلى مدى ظهور الخلايا غير الطبيعية تحت المجهر.

لتحسين فرصك في البقاء على قيد الحياة، يمكن أن يكون التشخيص المبكر مفيدًا للغاية، وإذا كنت قلقًا بشأن أي أعراض مستمرة، فتأكد من تحديد موعد مع طبيبك وإذا تم تشخيص سرطان المعدة، فقد يشمل العلاج العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.

سيتم تصميم خيارات العلاج لتناسب كل شخص مصاب، مع الأخذ في الاعتبار عوامل متعددة.

الوقاية من سرطان المعدة

زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان المعدة، لذا فإن تحقيق وزن صحي والحفاظ عليه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة.

يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم أيضًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على خطر الإصابة بسرطان المعدة، فإن الحفاظ على وزن صحي والبقاء نشيطًا يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان والمشاكل الصحية الأخرى.

ويوصي الطبيب الأشخاص بتناول نظام غذائي صحي يتضمن مجموعة متنوعة من الفواكه الملونة والخضروات والحبوب الكاملة، وتجنب أو الحد من اللحوم الحمراء والمصنعة والمشروبات المحلاة والأطعمة عالية المعالجة.