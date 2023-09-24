طبيب يوضح الفرق بين أعراض سرطان البنكرياس وأمراض أخرى

شارك طبيب العلامات التحذيرية لسرطان البنكرياس، حيث يمكن الخلط بين المرض القاتل وبين مشاكل صحية أقل خطورة.

في كل عام، يتم تشخيص إصابة الملايين من الأشخاص حول العالم بسرطان البنكرياس، وتكون معدلات البقاء على قيد الحياة هي الأدنى مقارنة بأي سرطان شائع.

في حين أن هناك العديد من العوامل المؤثرة، فإن الإحصائيات القاتمة لا تتحسن بسبب حقيقة أن العلامات التحذيرية في كثير من الأحيان لا ترغب في رفع رؤوسها القبيحة.

والأمر الأسوأ، بحسب الخبير، هو أنه بمجرد ظهور الأعراض، يمكن الخلط بينها وبين أمراض أخرى.

وبعض الأعراض شائعة جدًا ويمكن أن تكون ناجمة عن حالات أخرى، مثل متلازمة القولون العصبي أو القرحة الهضمية أو آلام العضلات أو التهاب الرتج، وهو التهاب أو عدوى في الأمعاء، كما يقول طبيب الأورام أليكسي فرولوف لـ MedicForum.

لذلك أوصى الطبيب بالتعرف على العلامات المنذرة وطلب المساعدة من الطبيب.

ما هي العلامات التحذيرية لسرطان البنكرياس؟

عادة ما تظهر العلامات التحذيرية الأولى فقط عندما يبدأ الورم السرطاني في النمو.

قد تلاحظ الأعراض التالية:

آلام في البطن أو الظهر

اليرقان (اصفرار الجلد أو بياض العينين وحكة في الجلد)

فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر

تغيرات في البراز

البول أغمق والبراز شاحب أكثر من المعتاد.

وأضاف الطبيب أن هذه الأعراض الأولية عادة ما يتبعها مشاكل في المعدة تتراوح بين الغثيان والانتفاخ.

وقال: "قد يحدث الشعور أو الغثيان، أو الإسهال أو الإمساك، وأعراض اضطراب المعدة مثل الشعور بالانتفاخ".

وأشار الخبير إلى أن بعض المصابين بهذا المرض القاتل يكتشفون أنهم مصابون بالسكري لأول مرة أو تم تشخيص إصابتهم بالسكري خلال العام السابق.

متى ترى الطبيب حول سرطان البنكرياس

على الرغم من أن هذه الأعراض لا تضمن إصابتك بسرطان البنكرياس، إلا أنه لا يزال من المهم زيارة الطبيب.

يجب عليك مراجعة طبيبك العام إذا لاحظت أنك فقدت وزنًا كبيرًا، أو لديك أعراض أخرى لسرطان البنكرياس تزداد سوءًا أو لا تتحسن بعد أسبوعين، أو لديك حالة طبية تسبب أعراضًا في جسمك، ويوضح طبيب الأورام أن عملية الهضم لا تتحسن بعد أسبوعين من استخدام العلاجات التقليدية.

يجب عليك مراجعة طبيبك على الفور إذا تحول بياض عينيك أو جلدك إلى اللون الأصفر، أو كنت مريضًا لأكثر من يومين، أو كنت تعاني من الإسهال لأكثر من سبعة أيام، أو لديك أعراض تثير القلق ولكن لا لا أعرف أين يمكن الحصول على المساعدة.