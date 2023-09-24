سلمى أبو ضيف تنتهى من تصوير "ليه تعيشها لوحدك"

تقوم الفنانة سلمى أبو ضيف بتصوير أواخر مشاهدها في فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة النجمين شريف منير وخالد الصاوى، والمقرر أن يعرض في السينمات مطلع العام الجديد، من إخراج حستم الجوهرى، حيث صورت سلمى أكثر من شهر حتى انتهت من كل تفاصيل شخصيتها، ليدخل العمل مراحل المونتاج خلال أيام.

سلمي أبو ضيف

وتتفرغ سلمى أبو ضيف مشاهدها في مسلسل "زينهم" بطولة الفنان أحمد داود، والمكون من 30 حلقة، من إخراج يحيي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد المالك ، حيث بدأ تصويره الأيام الماضية، وهو من إنتاج شركة اروما استديوز، حيث تقدم سلمى اليبطولة النسائية أمام داود، كما انضم للعمل الفنان كريم قاسم .

سلمي أبو ضيف

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

وكانت آخر أعمال سلمى أبو ضيف مسلسل "رسالة الإمام" مع النجم خالد النبوى، والذى عرض في رمضان الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة المسلسل كل من حمزة العيلى، نضال الشافعى، خالد أنور، وعدد كبير من الممثلين، من إخراج الليث حجو.