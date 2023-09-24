الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل سانت جورج لمواجهة الأهلي

سانت جورج
سانت جورج

كشف زيريهون كاميل المدير الفني لـ سانت جورج الإثيوبي تشكيل فريقه لمباراة الأهلي في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
 

تشكيل سانت جورج:


في حراسة المرمى: باهرو ريجاسا
الدفاع: رمضان محمد - إدوين فريمبونج - أمانويل مينجيشا - هانوك جيربا
الوسط: داويت أليمو - ناتانلي زيليكي - كوامي فريمبونج
الهجوم: أمانويل إندايل - أبيل تالاهون - تيجانو دامي
 

تشكيل الأهلي ضد سانت جورج:


في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.
في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.
في خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.
و لعب الأهلي مع أندية أثيوبيا ست مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في ثلاثة وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه ثمانية أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف. 
 

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