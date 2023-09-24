تشكيل سانت جورج لمواجهة الأهلي

كشف زيريهون كاميل المدير الفني لـ سانت جورج الإثيوبي تشكيل فريقه لمباراة الأهلي في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.



تشكيل سانت جورج:



في حراسة المرمى: باهرو ريجاسا

الدفاع: رمضان محمد - إدوين فريمبونج - أمانويل مينجيشا - هانوك جيربا

الوسط: داويت أليمو - ناتانلي زيليكي - كوامي فريمبونج

الهجوم: أمانويل إندايل - أبيل تالاهون - تيجانو دامي



تشكيل الأهلي ضد سانت جورج:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

في خط الهجوم: محمود كهربا.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

و لعب الأهلي مع أندية أثيوبيا ست مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في ثلاثة وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه ثمانية أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.

