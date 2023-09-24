تشكيل سانت جورج لمواجهة الأهلي
كشف زيريهون كاميل المدير الفني لـ سانت جورج الإثيوبي تشكيل فريقه لمباراة الأهلي في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
تشكيل سانت جورج:
في حراسة المرمى: باهرو ريجاسا
الدفاع: رمضان محمد - إدوين فريمبونج - أمانويل مينجيشا - هانوك جيربا
الوسط: داويت أليمو - ناتانلي زيليكي - كوامي فريمبونج
الهجوم: أمانويل إندايل - أبيل تالاهون - تيجانو دامي
تشكيل الأهلي ضد سانت جورج:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.
في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.
في خط الهجوم: محمود كهربا.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.
و لعب الأهلي مع أندية أثيوبيا ست مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في ثلاثة وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه ثمانية أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.