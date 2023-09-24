كهربا يقود هجوم الأهلي أمام سانت جورج بدوري الأبطال

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل المارد الأحمر أمام سانت جورج، في المباراة التي تبدأ بعد قليل على استاد القاهرة، في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.



تشكيل الأهلي ضد سانت جورج:





في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

في خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

