يتمنى تجسيد شخصية تاريخية

عبر الفنان طارق النهري، عن سعادته بتجربة مسلسل "جعفر العمدة"، مؤكداً بأنه لم يكن يتوقع هذا النجاح المبهر ، وأن العمل مع محمد رمضان مميز لأنه فنان قوى ومحبوب.

طارق النهري

طارق النهري: الجزء التانى من جعفر العمدة هيحتاج مجهود عشان ينجح

كشف طارق النهري خلال تصريحات له، قائلاً: "أنه مشجع لوجود جزء ثانٍ من المسلسل ولكن سيتطلب ذلك جهدا مضاعفا فى الكتابة والإخراج ، ليصل إلى نفس نجاح الجزء الأول".

وبخصوص الانتقادات التى وجهت لـ محمد رمضان ، قال طارق النهري إن هناك أشخاصا فقط تحب أن تعلق ، وأن محمد رمضان شخص ناجح جدًا ودائمًا يحترم زملاءه فى كواليس العمل .

أضاف طارق النهري، معلقاً: "أنه يتمنى فى الفترة القادمة أن يجسد شخصية صلاح الدين الأيوبي، لأنه شخصية مليئة بالتحديات والصراعات والتضحية ، وحاليًا بدء كواليس مسلسله الجديد "الأفوكاتو".

جعفر العمدة

ومسلسل جعفر العمدة شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وشارك فى بطولته محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى.