بريطانيا تكشف عن خطط استيراد الطاقة المتجددة من مصر

كشفت مصادر بريطانية اليوم ( الاحد ) عن خطط الاتحاد الأوربي بالتعاون مع الحكومة المصرية لاستيراد الطاقة المتجددة من مصر خلال الفترة المقبلة لتعويض النقص الحاد المتوقع لدى الدول الأوربية في هذا المجال .

وقالت صحيفة الديلي تليجراف في تقرير لها أن أشعة الشمس التي تغمر الصحراء في مصر ربما يكون لها دور كبير في إنارة المنازل البريطانية في ظل الخطط التي توضع حاليا لتأمين الطاقة للدول الأوربية .

مؤتمر عالمي للكشف عن المشروع

وقالت الصحيفة ان الخطط تتضمن انشاء كابلات لنقل الكهرباء عبر ساحل البحر المتوسط في مصر لنقلها الى اليونان ومن هناك سيتم نقلها الى دول الأتحاد الأوربي وستكون الكهرباء مصدرها محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر .

واشارت الصحيفة الى ان كافة تفاصيل النشرة الضخم سيتم الكشف عنها خلال مؤتمر كبير الاسبوع المقبل سيقام في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الصحيفة نقلا عن كارلوس دياز مدير شركة ريستاد التي ستنظم المؤتمر العالمي في لندن ان توليد الطاقة الكهربائية من النواظر المتجددة اصبح من الأمور التي يتم الاهتمام المتزايد بها خلال الفترة الأخيرة في دول شمال افريقيا وعلى رأسها مصر مشيرا الى ان الطلب الأوربي على الطاقة النظيفة او الطاقة منخفضة الكربون متزايد و انشاء بنية اساسية لها داخل القارة الأوربية لن يكون مجددا او كافيا وبالتالي تم النظر ان مجموعة المحطات العملاقة التي تم انشائها او يتم انشائها حاليا في مصر او محطات طاقة الرياح التي تم انشائها بالقرب من قناة السويس التي تعبر مصدرا رائعا لطاقة الرياح . هذه المحطات مجتمعة من المنتظر ان تنتج حوالي ١٠ جيجا وات وهو ما يماثل ١٠ محطات طاقة داخل بريطانيا وتنقل طاقتها عبر كابلات بطول ٦٠٠ ميل اسفل البحر المتوسط وتنتهي عند مدينة اتيكا اليونانية .

تفاصيل المشروع

وكشف دياز عن بعض تفاصيل المشروع حيث أكد ان ثلث الطاقة التي ستصل الى اليونان سيتم استهلاكها داخل اليونان ويتم تصدير الثلثين الى دول الأتحاد الأوربي التي تملك شبكة ربط كهربائي متميزة مؤكدا ان المشروع سيتكلف حوالي ٣.٦ مليار جنية أسترليني ستتكلفها شركة كوبليزيوس اليونانية وشركة انفينتي المصرية بينما لم يتم حتى الان تحديد نسبة تقسيم عوائد المشروع بين الحكومة المصرية و الشركات المشاركة في المشروع.