صناع فيلم "تاج" لـ تامر حسني يزفون بشرى لجمهوره

كشف صناع فيلم "تاج" الذي حقق نجاحا كبيرا على مستوى مصر والوطن العربي من بطولة الفنان تامر حسني، وقرر صناع الفيلم عرضه على بعض المنصات الخاصة والقنوات التلفزيونية العربية والمصرية قريبًا.

فيلم تاج

فيلم تاج قصة وسيناريو وحوار و موسيقى تصويرية تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتم طرحه بالسينما يوم ٢٨ يونيو أول أيام العيد

حقق فيلم تاج للفنان تامر حسني، ردود أفعال إيجابية بعد عرضه مباشرة بالسينمات.

إيرادات فيلم "تاج"

ووصلت إجمالي الإيرادات الدولية لفيلم "تاج" ٤٤ مليون جنيه في اليوم الأول فقط، حيث حقق فيلم “تاج” ٤ ملايين داخل مصر و ٤٠ مليون جنيه خارجها رغم عرضه فقط على ٦٠ ٪؜ من السينمات بمصر والخارج وذلك لتأخر تسليم النسخة النهائية من الفيلم لجميع دور العرض و يعد رقما ضخما جداً يكمل به تامر حسني سلسلة تحطيمه لأرقامه الاستثنائية كل عام .

أحداث فيلم "تاج"

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.