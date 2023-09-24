يستعد الأهلي لمواجهة نظيره سانت جورج الإثيوبي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



و لعب الأهلي مع أندية أثيوبيا ست مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في ثلاثة وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه ثمانية أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.



ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقبه المتوج به في النسخة الماضية بعد الانتصار على الوداد البيضاوي المغربي، ويبحث المارد الأحمر عن الوصول إلى النجمة الثانية عشر.





شاهد غرفة تغيير ملابس الأهلي قبل لقاء سانت جورج الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا



