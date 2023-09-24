الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد غرفة تغيير ملابس الأهلي قبل لقاء سانت جورج الإثيوبي

الأهلي
الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره سانت جورج الإثيوبي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

و لعب الأهلي مع أندية أثيوبيا ست مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في ثلاثة وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه ثمانية أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقبه المتوج به في النسخة الماضية بعد الانتصار على الوداد البيضاوي المغربي، ويبحث المارد الأحمر عن الوصول إلى النجمة الثانية عشر.
 


شاهد غرفة تغيير ملابس الأهلي قبل لقاء سانت جورج الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا


 

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