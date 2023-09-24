اختبار قيادة لسيارات"دونج فينج" المستقبلية في الصين بمشاركة الوكيل المصري للعلامة



نظمت شركة "دونج فينج " العالمية في الصين تجربة قيادة لسيارات المستقبل ، وقد حضر المهندس وليد ياسين، رئيس مجلس إدارة RTC Auto، وبمرافقة وفد على اعلي مستوي لفاعليات تجربة القيادة العالمية لموديلات سياراتها الحديثة بحضور قيادات شركة "دونج فينج" في الصين وبمشاركة وكلاء علاماتها التجارية حول العالم.

وحصلت شركة RTC AUTO والمشاركين من جميع انحاء العالم علي فرصة رائعة خلال الفاعليات لتجربة احدث الموديلات الجديدة ومنها السيارة T5 EVO وسيارات أخري متعددة من فئات مختلفة مثل السيدان، وسيارات ال SUV المختلفة بالإضافة الي سيارات ذات ال 7 مقاعد والتي حققت التنوع في مصادر الطاقة، فضلا عن تجهيزها بالإمكانيات والتقنيات الحديثة مع تحقيق اعلي معايير الأمان والقوة والرفاهية والمستهدف تقديمها الي الأسواق العالمية والسوق المصري خلال الفترة القادمة.

وأكد المهندس وليد ياسين، أن إطلاق هذا الحدث الضخم من شأنه تعزيز الروابط التي تجمع شركة RTC Auto كممثلة عن مصر ، والشركة الام بالصين، مع شركاء النجاح بسوق السيارات المصري من شبكة الموزعين المعتمدين بما يتوافق مع سياسة الشركة لتقديم الاحدث من الموديلات المتنوعة، والخدمات الراقية، والعروض الترويجية لإرضاء العملاء والعمل لمواجهة أي تحديات، ووضع خطط وحلول غير تقليدية خلال الفترة القادمة.