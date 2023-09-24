محافظ بني سويف يُكرّم 50 من أسر شهداء القوات المسلحة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، التي نظمتها جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بالتعاون مع المحافظة، ضمن الاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز، مدير جمعية المحاربين القدماء، والمستشار العسكري للمحافظة، العقيد أمجد محمد بهي الدين، رئيس فرع الجمعية بالفيوم وبني سويف، الشيخ على دياب، مدير إدارة أوقاف بندر بني سويف.

وقدمت الاحتفالية "التي أقيمت بديوان عام المحافظة" الإذاعية إيناس عبدالعزيز

وفي كلمته رحب المحافظ، بمدير جمعية المحاربين، مقدمًا التهنئة للحاضرين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973 التي تعد أعظم انتصارات العسكرية المصرية، معربًا عن تقديره وشكره العميق لرجال قواتنا المسلحة، الذين يمثلون حصنًا حصينًا وسدًا منيعًا للوطن، فهم من وهبوا أنفسهم للدفاع عن كرامة ومقدرات وأمن واستقرار مصر، ويخوضون الآن معركة قوية ضد الإرهاب الغاشم، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لأسر شهداء الواجب بصفة عامة، ولأمهات الشهداء خاصة، اللائى نجحن في تنشئة جيل محب لوطنه يفتديه بروحه ودمه، مؤكدًا على أن أهالى وأسر الشهداء لهم كل الفخر والعزة لما قدمه أبناؤهم وذووهم من تضحيات من أجل الوطنز

وأكد محافظ بني سويف، أن جميع أجهزة المحافظة في خدمة أسر شهداء الواجب من أبنائنا أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين مهما فعلنا وقدمنا فلن نوفي الشهداء حقهم، مشيراً إلى أهمية أن نستلهم من تضحياتهم روح الانتماء والولاء والعزيمة، وأن نسخر كل الهمم والطاقات، لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن حرصه واعتزازه بالمشاركة في تكريم أسر أولئك الأبطال في كافة المناسبات الوطنية تقديرًا وتخليدًا لذكراهم بعد أن قدموا المثل والقدوة في الانتماء والاعتزاز والدفاع عن تراب الوطن.

في المقابل نقل اللواء أركان حرب مدحت عبدالعزيز، مدير الجمعية، تحيات كل من القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان إلى أسر الشهداء والمصابين، موضحًا أن الاحتفال بأسر الشهداء ومصابي الحرب، بمثابة تكريم وإحياء للمبادئ السامية والقيم النبيلة التى تأسست وترسخت عليها مبادي وقيم العسكرية المصرية، مؤكدًا أن هذا الاحتفال يمثل قيمة كبيرة لحياة شعبنا الكريم تعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل

وأعرب مدير الجمعية عن سعادته بزيارة بني سويف، التي لم تكن الأولى للمحافظة، حيث سبق وأن زارها عام 2004 ،موضحًا أنه خلال تلك السنوات تغيرت المحافظة إلى الأفضل وشهدت طفرة كبيرة في مستوى الخدمات والبنية التحتية والمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية في قطاعات الطرق والنقل والطاقة والتعليم والصحة ومياه الشرب والسياحة وغيرها من المشروعات ، وذلك بحانب التغيير الملموس الذي أحدثته مبادرة حياة كريمة لتوفير سبل العيش الكريمة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تضمنت الاحتفالية الافتتاح بآيات من القرآن الكريم، تلاها الشيخ صالح أبو القاسم، والوقوف دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح الشهداء، وكلمة لمدير إدارة الأوقاف تحدث خلالها عن مكانة ومنزلة الشهداء الذين يظلون "رغم الشهادة" أحياءً مخلدين في الآخرة عند ربهم يرزقون، وفي الدنيا بعد مماتهم تظل سيرهم الطبية وتضحياتهم الكبيرة محفورة وموجودة في ذاكرة الوطن وفي قلوب وعقول ووجدان بني وطنهم وأهليهم وذويهم، علاوة على مشاهدة فيلم تسجيلي بعنوان حلم الشهيد من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تضمن الإشارة إلى بطولات وتضحيات أبطال قواتنا المسلحة في الحفاظ على مقدرات الوطن وحماية التراب الوطني والتضحيات التي قدموها على صعيد مواجهة قوى الإرهاب والشر.

وفي ختام الاحتفالية كرّم محافظ بني سويف ومدير الجمعية 50 من أسر الشهداء والمصابين، بواقع (15 من مصابي العمليات الحربية + 35 من أسر شهداء القوات المسلحة، بجانب تسليم بعض الهدايا المادية والعينية، فيما تم تبادل الدورع بين المحافظ ومدير الجمعية، وذلك أثناء استقبال المحافظ بمكتبه لمدير الجمعية قبيل التوجه لحضور فعاليات الاحتفالية بديوان عام المحافظة.

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