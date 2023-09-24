محمد صلاح يعادل إنجاز أسطورة ليفربول

عادل محمد صلاح نجم ليفربول، رقم أسطورة الريدز بعد تسجيله في شباك وست هام يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز صلاح هدف التقدم لصالح ليفربول عبر ركلة جزاء في شباك وست هام يونايتد في الدقيقة 16.

بهذا الهدف عادل "مو" صلاح رقم جون توشاك أسطورة الريدز الذي يعتبر هداف ليفربول أمام وست هام في تاريخ المواجهات.



وصل محمد صلاح إلى الهدف العاشر في تاريخ مواجهات الفريقين، ليعادل رقم أسطورة ليفربول توشاك كأكثر من سجل أهدافا في شباك الهامرز.

كما حقق النجم الدولي محمد صلاح رقما قياسيا في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدفه في شباك وست هام يونايتد.



صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

أًصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي يصنع أو يسجل في 12 مباراة متتالية، للمرة الثانية في مسيرته.



كانت المرة الأولى عندما قام بذلك لـ 15 مباراة متتالية في الفترة ما بين أغسطس 2021 حتى شهر ديسمبر من العام نفسه، قبل أن يكرره صلاح مجددا الآن بعدما بدأ ذلك في شهر أبريل الماضي حتى وقتنا الحالي.



يعد هدف صلاح الثالث له في مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بعدما سجل أولى أهدافه أمام بورنموث وأستون فيلا.