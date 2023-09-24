أستون فيلا يزيد أوجاع تشيلسي بهزيمة قاسية

حقق فريق أيتون فيلا الانتصار على تشيلسي بهدف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب ستاد ستامفورد بريدج، في إطار مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

أستون فيلا يفوز على تشيلسي بهدف نظيف

سجل هدف أستون فيلا الوحيد في اللقاء اللاعب اولي واتكينز في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الرابع في الموسم الحالي، وشهدت المواجهة 5 بطاقات صفراء 3 منها على لاعبي الفيلانز.

شهدة المواجهة طرد اللاعب مالو جوستو في الدقيقة 58 ليضع فريقه في موقف صعب بفقدان عنصر أساسي في خط الدفاع قبل لقاء برايتون في الجولة المقبلة، حيث يمتلك فريق الحمامات البيضاء أقوى خط هجوم في المسابقة بـ 18 هدف.

شهد الشوط الاول سيطرة من جانب البلوز على مجريات اللقاء وكان الأكثر امتلاكًا للكرة لكن أستون فيلا كان الأكثر محاولة على مرمى تشيلسي وكان أقرب لتسجيل الهدف الافتتاحي في اللقاء، وشهدت المباراة 15 دقيقة تقريبًا كوقت بدل ضائع .

بتلك النتيجة يكون نادي أستون فيلا قد رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس من جدول الترتيب، والتي جمعها من الفوز في 4 مباريات وخسارة مواجهتين، على الجانب الأخر يكون تشيلسي قد توقف رصيده عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

مباراة أستون فيلا المقبلة ستكون أمام إيفرتون يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد فيلا بارك، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت مواجهة تشيلسي وبرايتون بنفس الجولة.