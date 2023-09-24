مشاهدة مباراة الأهلى اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الأهلى اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot، مهمة تبدو في المتناول تنتظر الأهلي عندما يلتقي مع سان جورج على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

كان من المفترض أن تقام المباراة في إثيوبيا، ولكن توصل النادي الأحمر مع منافسه إلى اتفاق بإقامة مباراته في القاهرة.

ويدافع النادي الأهلي عن لقبه الذي يحمله من النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، موسم 2022 2023، حيث حقق اللقب على حساب الوداد المغربي، وحصد الكأس العاشرة في تاريخه للقارة السمراء.

ويحل فريق سان جورج الإثيوبي ضيفًا على النادي الأهلي في استاد القاهرة الدولي، ويدخل الأهلي المباراة منتشي عقب فوزه في أولى مبارياته بالدوري المصري أمام النادي المصري برباعية نظيف، ليغلق صفحة هزيمة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

أعلن النادي الأهلي بيان رسمي اليوم الثلاثاء عن آلية دخول جماهير القلعة الحمراء خحلال المواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي سان جورج الأثيوبي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الأهلي بيانه الرسمي ” جماهير الأهلي الوفية والتي بالتأكيد سوف تسعى كالعادة إلى مساندة فريقها في لقاء الأحد المقبل أمام سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال”.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وسانت جورج عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وأضاف المارد الأحمر في بيانه” على الجماهير سرعة استخراج الـ« Fan ID» للموسم الجديد؛ حتى تتمكن من دخول المباراة ومؤازرة اللاعبين في الخطوة الأولى لمشوار الدفاع عن اللقب الإفريقي.

متى يلعب النادي الأهلي اليوم؟

تنطلق صافرة حكم مباراة النادي الأهلي وسان جورج الأثيوبي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 بتوقيت القاهرة.

هل مباراة الأهلي اليوم مذاعة على أون سبورت؟

نعم.. مباراة الأهلي وسان جورج اليوم الأحد مذاعة على أون سبورت على الهواء مباشرة عبر القمر الصناعي المصري النايلسات، وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت الأولى، وهي قناة مجانية ومفتوحة وغير مشفرة.

وأسندت مجموعة قنوان أون تايم سبوت المصرية مهمة التعليق على مباراة الأهلي وسان جورج، إلى المعلق الرياضي محمد الكواليني.

ويشار إلى النادي الأهلي كان دخل معسكرًا مغلقًا في النمسا للتأهيل والتدريب للموسم الرياضي الجديد 2023 2024، تحت قيادة المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كورل، خاض خلاله مباراة ودية وحيدة أمام فريق بالدوري النمساوي، ومباراة أخرى أمام فريق طلائع الجيش المصري.