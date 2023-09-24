مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم يلا شوت ، وفي مباراة مثيرة منتظرة بشغف من قبل عشاق الساحرة المستديرة، سيتقابل النادي الأهلي المصري مع فريق سان جورج الإثيوبي في إطار دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ستُقام هذه المواجهة الهامة في استاد القاهرة الدولي، حيث يترقب المشجعون بشغف لحظة انطلاق المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

حكم المباراة وطاقم التحكيم:

تم تعيين الحكم التشادي ألفريد أرمي لإدارة هذه المباراة الهامة، وسيكون مساعديه عيسى بوجولا وحافظ موسى. سيكون عبدالكريم عثمان حكمًا رابعًا، في حين سيتم استخدام تقنية الفار بإشراف أحمد إيدي من تنزانيا، بينما سيتولى محمد سلطان إدارة اللجنة الطبية.

إقامة مباراتي الذهاب والإياب في استاد القاهرة:

تم تحديد استاد القاهرة الدولي كمكان إقامة مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي وسان جورج، وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمنع إثيوبيا من استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا نظرًا لعدم توافر الشروط المطلوبة في ملاعبها.

مشوار سان جورج في دوري الأبطال:

قبل مواجهة الأهلي، نجح فريق سان جورج الإثيوبي في التأهل لهذا الدور بعد تفوقه على فريق كي إم كي إم في دور الـ64 من البطولة. في ذهاب المباراة، انتهت بفوز سان جورج بنتيجة 2-1، وتمكن الفريق من تكرار الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 3-1، مما أهله لمواجهة الأهلي المصري.

الأهلي: بطل دوري أبطال أفريقيا:

يأتي الأهلي إلى هذه المباراة وهو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في النسخة الماضية على الوداد المغربي. حقق الأهلي بذلك اللقب رقم 11 في تاريخه، وهو إنجاز يضاف إلى سجله الرياضي الحافل.

مسيرة الأهلي في البطولة:

يُعد الأهلي واحدًا من أكثر الأندية تألقًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث نجح في التأهل لنهائي البطولة في آخر أربع نسخ متتالية. حقق الفوز باللقب في عام 2020 و2021 و2023، وخسر نهائي النسخة الوحيدة التي لم يفز بها في العام 2022.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وسانت جورج عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

يُشير هذا الإنجاز إلى القوة والاستقرار الذي يتمتع به الفريق المصري في البطولة القارية، والذي يطمح لمواصلة تألقه في الموسم الحالي.

هذه هي بعض المعلومات الرئيسية حول المباراة المثيرة بين الأهلي وسان جورج في بطولة دوري أبطال أفريقيا. يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتشويق، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والانتقال إلى الدور المقبل من البطولة القارية.

موعد مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا

سيكون موعد مباراة الأهلي اليوم ضد سانت جورج بطل إثيوبيا في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة الأهلي وسانت جورج عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، فيما سيكون موعد مباراة الأهلي وسانت جورج بطل إثيوبيا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي، عند الساعة التاسعة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسانت جورج بطل إثيوبيا

ستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسانت جورج في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا قناة أون تايم سبورتس الحاصلة على حقوق بث مباراة الأهلي وسانت جورج

ملعب مباراة الأهلي ضد سانت جورج بطل إثيوبيا

سيكون ملعب مباراة الأهلي اليوم ضد سانت جورج بطل إثيوبيا في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ملعب استاد القاهرة الدولي، وسيلتقي الأهلي وسانت جورج عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة الأهلي وسانت جورج بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند الساعة الثامنة مساء، فيما سيكون موعد مباراة الأهلي وسانت جورج عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.