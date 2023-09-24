كورة لايف: مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج بث مباشر اليوم yalla shoot .. ماتش الأهلي الان يلا شوت

كورة لايف: مشاهدة مباراة الاهلي وسانت جورج بث مباشر اليوم yalla shoot .. ماتش الأهلي الان يلا شوت، يستعد النادي الأهلي لمواجهة سان جورج الأثيوبي على إستاد القاهرة الدولي في رحلة الدفاع عن لقبه الإفريقي.

ويقوم الأستوديو التحليلي اليوم الإعلامي الكبير وكابتن النادي الأهلي السابق أحمد شوبير، من الساعة السابعة مساءً قبل المباراة بساعة كاملة، ويستضيف المحللين الكابتين أحمد حسن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، الكابتين وليد صلاح الدين نجم الأهلي ومنتخب مصر، ومراسلين من الملعب حسن غنيمه وإبراهيم عمر ومعلق اللقاء محمد الكواليني، بعد أن قدمنا القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سان جورج نقدم لكم الموعد، وكيف وصل الفريقين للدور 32 من البطولة.

وصل سان جورج الإثيوبي إلي الدور أل 32 بعد تغلبه على فريق كي إم كي إم بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين، أما المارد الأحمر فهو حامل اللقب الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، بعد فوزه في القاهرة 2-1 والتعادل في المغرب 1-1 وفي أخر 4 سنوات الأهلي يتواجد في النهائي، وحصل على اللقب 3 مرات من المرات الأربع الأخيرة.

ويستعد فريق الاهلى، اليوم الأحد، لمواجهة سان جورج الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي. ويلعب الأهلي أمام سان جورج ذهاباً وإياباً فى البطولة القارية باستاد القاهرة طبقاً لاتفاق بين مسئولي الناديين بعد قرار الكاف بأن الملاعب الإثيوبية غير مطابقة للمواصفات.

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وسانت جورج عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.

ونجح الاهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.

بطاقة المباراة