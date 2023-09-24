بث مباشر الأهلي وسانت جورج يلا شوت: مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر بـدون تقطيع كورة لايف

بث مباشر الأهلي وسانت جورج يلا شوت: مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر بـدون تقطيع كورة لايف، مباراة الأهلي وسان جورج.. المرتقبة ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد «القاهرة الدولي».

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة نظيره الإثيوبي سان جورج، في إطار منافسات دور الـ32.

ويلتقي الأهلي مع سان جورج، على أرضية استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد إعفائه من المشاركة في الدور التمهيدي الأول.

ويلعب الأهلي مع سان جورج مباراة العودة أيضًا في القاهرة لعدم استيفاء الملاعب الإثيوبية لكافة شروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة المباريات القارية.

وتنطلق مباراة النادي الأهلي وسان جورج الإثيوبي في ذهاب الدور الثاني لمنافسات موسم 2023-24 من دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد 24 سبتمبر 2023 على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء.

وحقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه عقب الفوز على الوداد المغربي في النهائي، وتنقل قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري لقاء الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي .

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وافتتح النادي الأهلي مرانه السبت أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة سان جورج الأثيوبي يوم الأحد في دور 32 بدوري أبطال إفريقيا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال إفريقيا؟

تُذاع مباراة الأهلي وسان جورج على قناة أون تايم سبورتس 1.

من هو معلق مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال إفريقيا؟

وسيتولى مهمة التعليق على مباراة الأهلي وسان جورج، المعلق الرياضي محمد الكواليني.