مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج يلا شوت بث مباشر اليوم بدوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج يلا شوت بث مباشر اليوم بدوري أبطال أفريقيا ، ويستعد النادي الأهلي المصري بفارغ الصبر لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024. هذه المباراة المرتقبة ستقام على ملعب "ستاد القاهرة الدولي"، وهي البداية الأولى للأهلي في مشواره للدفاع عن اللقب الذي توج به في 11 مناسبة سابقة، آخرها في النسخة السابقة للبطولة.

تأمل الجماهير الحمراء في أن يكون لهذه المباراة انعكاس إيجابي على الفريق بعد الخسارة في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري. يبدو أن الأمور تسير بشكل جيد في الدوري المصري حيث حقق الأهلي انتصاراً ساحقاً على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-0، وهذا يعزز الثقة قبل المشاركة في دوري الأبطال.

على الرغم من تألق الفريق في الدوري المصري، إلا أنه سيواجه تحديات كبيرة في دوري الأبطال، خاصة مع غياب العديد من اللاعبين المهمين. من بين هؤلاء، لاعب الوسط الفرنسي أنتوني موديست الذي لم يتم قيده في القائمة الإفريقية، بالإضافة إلى الثنائي رضا سليم وبيرسي تاو اللذين يعانيان من الإصابة وسيغيبان عن المباراة.

تأمل إدارة ولاعبو الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتعزيز فرصهم في التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا 2024؟

أعلنت قنوات "أون تايم سبورتس" حصولها على حقوق نقل مباراة الأهلي وسان جورج عبر شاشة قنواتها المفتوحة، ومن المقرر أن تُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة "OnTime Sports HD" المجانية.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وسانت جورج عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا 2024؟

قنوات أون تايم سبورت الناقلة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا 2024 تجدها بنفس التردد على القمر الاصطناعي نايل سات، وهو كالتالي:

تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا 2024؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وسان جورج من خلال الحساب الرسمي لكورة بلس على "يوتيوب" و"فيس بوك".

متى موعد مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا 2024؟

موعد مباراة الأهلي وسان جورج هو الأحد 24 سبتمبر 2023 على ستاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.